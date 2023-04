«Paolo Bonolis e Bruganelli si sono lasciati» | la smentita della coppia

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dagospia ha annunciato la separazione trae Soniama non è vero. Dopo 25 anni insieme e tre figli stanno ancora insieme. La loro storia non è arrivata al capolinea, così come la stima e l'affetto. Di recente, infatti, laha trascorso le feste pasquali insieme al mare. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, lasi appresterebbe a confermare l'addio in una delle prossime puntate di Verissimo di Silvia Toffanin. Ma ecco arrivata immediata ladie Soniatramite un lungo video pubblicato sulla pagina Instagram di lei, che mette a tacere definitivamente le voci di una presunta separazione.e Sonianon si ...