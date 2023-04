Panucci: «Inter esperta e cinica! Ma a Inzaghi ribadire una cosa!» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Panucci, ospite negli studi di Mediaset su Canale 5, ha commentato Benfica-Inter. L’ex giocatore si è espresso così dopo la vittoria dei nerazzurri per 0-2. Il ritorno sarà a San Siro il 19 CINICA ? Christian Panucci dopo la vittoria dei nerazzurri: «Non ci aspettavamo che il Benfica partisse così lento, l’Inter è stata esperta, cinica, brava a fare l’uno-due. Dimostrato di essere una grande squadra perché il Benfica non aveva mai perso. Bene così! L’Inter in campionato sta facendo male, si fa fatica a creare tensioni di settimana in settimana. Dato di fatto e bisogna ribadirlo a Inzaghi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023), ospite negli studi di Mediaset su Canale 5, ha commentato Benfica-. L’ex giocatore si è espresso così dopo la vittoria dei nerazzurri per 0-2. Il ritorno sarà a San Siro il 19 CINICA ? Christiandopo la vittoria dei nerazzurri: «Non ci aspettavamo che il Benfica partisse così lento, l’è stata, cinica, brava a fare l’uno-due. Dimostrato di essere una grande squadra perché il Benfica non aveva mai perso. Bene così! L’in campionato sta facendo male, si fa fatica a creare tensioni di settimana in settimana. Dato di fatto e bisogna ribadirlo a».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

