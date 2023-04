Panatta punta su Berrettini: “Deve andare in campo tranquillo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Oggi Matteo Berrettini contro Francisco Cerundolo affronterà il primo test impegnativo al secondo turno di Montecarlo, l’esordio contro Cressy non fa molto testo, era semplice”. Adriano Panatta, in un’intervista all’Agi, si dice fiducioso sulla ripresa del tennista romano, ora al numero 22 del ranking mondiale e reduce dalla vittoria all’esordio a Montecarlo contro Cressy. “Ho detto a Matteo di andare in campo tranquillo e sicuro, mi sono complimentato con Vincenzo per l’allenamento cui lo sta sottoponendo – spiega – e gli ho anche detto che la partenza incerta di inizio anno conta poco. Anche io nel 1976, quando vinsi a Roma e al Roland Garros, avevo giocato in modo disastroso nei primi tre mesi dell’anno”. Panatta si sofferma anche sulla relazione di Matteo con Melissa Satta: “Su ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Oggi Matteocontro Francisco Cerundolo affronterà il primo test impegnativo al secondo turno di Montecarlo, l’esordio contro Cressy non fa molto testo, era semplice”. Adriano, in un’intervista all’Agi, si dice fiducioso sulla ripresa del tennista romano, ora al numero 22 del ranking mondiale e reduce dalla vittoria all’esordio a Montecarlo contro Cressy. “Ho detto a Matteo diine sicuro, mi sono complimentato con Vincenzo per l’allenamento cui lo sta sottoponendo – spiega – e gli ho anche detto che la partenza incerta di inizio anno conta poco. Anche io nel 1976, quando vinsi a Roma e al Roland Garros, avevo giocato in modo disastroso nei primi tre mesi dell’anno”.si sofferma anche sulla relazione di Matteo con Melissa Satta: “Su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressGiochi : Tennis. Sinner punta uno Slam come Pietrangeli e Panatta: - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive Scommesse tennis, Sinner punta uno Slam come Pietrangeli e Panatta: l’azzurro… -