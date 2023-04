Pallanuoto | World Cup | Setterosa batte la Spagna 13-9 e vola alle finali di Long Beach

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Rotterdam, 12 apr. -(Adnkronos) – Un superlativoschianta le campionesse d’Europa dellaper 13-9 nella seconda giornata dellaCup di Rotterdam. Le azzurre si qualificano matematicamente per ledi(23-25 giugno), e ora giocheranno ad Atene il secondo turno per stabilire le prime quattro posizioni. Ottimo l’attacco con quaterna di Marletta e nove giocatrici di movimento a segno. Solo qualche sbavatura con l’uomo in più (4/14) ma stavolta la difesa è compatta difende quattro inferiorità su sei più il rigore parato da Banchelli alla fuoriclasse Bea Ortiz. Giovedì20.30 sui chiude la prima fase contro le campionesse olimpiche degli Usa. L'articolo CalcioWeb.

Il Setterosa cresce e mette già in cassaforte la Final Eight dellaCup: 'Una delle migliori prestazioni da un anno e mezzo a oggi. Ho visto concentrazione, maturità e personalità: complimenti ...Grande successo del Setterosa che, nel match valevole per il Gruppo B della prima fase dellaCup femminile 2023 di, supera la Spagna mediante il punteggio di 13 - 9. Per le azzurre guidate dal commissario tecnico Carlo Silipo di tratta della seconda vittoria dopo quella ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia - Spagna dellaCup 2023 difemminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...

Il c.t. Oca, a Rotterdam senza la veterana Espar, lancia tra i pali Terré (salvo poi gettare nella mischia la titolare Ester nel secondo tempo, quindi ripensarci nuovamente nel terzo). Avvio ...