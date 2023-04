Pallanuoto, World Cup femminile 2023: il Setterosa supera 13-9 la Spagna ed è al comando del girone (Di mercoledì 12 aprile 2023) Grande successo del Setterosa che, nel match valevole per il Gruppo B della prima fase della World Cup femminile 2023 di Pallanuoto, supera la Spagna mediante il punteggio di 13-9. Per le azzurre guidate dal commissario tecnico Carlo Silipo di tratta della seconda vittoria dopo quella ottenuta contro la Cina. Tre punti estremamente importanti, che lanciano la formazione italiana al primo posto del proprio raggruppamento con 6 punti, proprio davanti alle iberiche. Le ragazze allenate da Carlo Silipo si rendono protagoniste di un ottimo avvio di partita mettendo a referto un devastante uno-due che le proietta sul 2-0. La reazione delle iberiche, però, non si fa attendere tant’è che nell’arco di pochi minuti prima agguantano il pareggio e poi completano il sorpasso, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Grande successo delche, nel match valevole per il Gruppo B della prima fase dellaCupdilamediante il punteggio di 13-9. Per le azzurre guidate dal commissario tecnico Carlo Silipo di tratta della seconda vittoria dopo quella ottenuta contro la Cina. Tre punti estremamente importanti, che lanciano la formazione italiana al primo posto del proprio raggruppamento con 6 punti, proprio davanti alle iberiche. Le ragazze allenate da Carlo Silipo si rendono protagoniste di un ottimo avvio di partita mettendo a referto un devastante uno-due che le proietta sul 2-0. La reazione delle iberiche, però, non si fa attendere tant’è che nell’arco di pochi minuti prima agguantano il pareggio e poi completano il sorpasso, ...

