Pallanuoto, World Cup 2023: gran vittoria per il Setterosa, Spagna battuta 13-9 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ieri la sofferenza, forse anche esagerata, con la Cina. Oggi in acqua a Rotterdam è sceso tutto un altro Setterosa: nella seconda giornata della prima fase della World Cup in Olanda spettacolare successo delle azzurre sulla Spagna per 13-9. Italia ovviamente al comando del proprio raggruppamento. Nonostante un primo quarto sofferto (3-2 per le iberiche), dal secondo periodo in poi la banda di Carlo Silipo ha preso in mano l’incontro non lasciandoselo sfuggire neanche per un minuto. +1 all’intervallo, botta e risposta nel terzo quarto e poi super chiusura a livello fisico e tecnico, con uno spettacolare parziale di 4-1 a distruggere le velleità iberiche, che ricordiamo sono campionesse d’Europa in carica. Mancano le reti di Sofia Giustini, ma a prendere sulle spalle la squadra a livello offensivo ci pensa una Claudia Marletta spaziale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ieri la sofferenza, forse anche esagerata, con la Cina. Oggi in acqua a Rotterdam è sceso tutto un altro: nella seconda giornata della prima fase dellaCup in Olanda spettacolare successo delle azzurre sullaper 13-9. Italia ovviamente al comando del proprio raggruppamento. Nonostante un primo quarto sofferto (3-2 per le iberiche), dal secondo periodo in poi la banda di Carlo Silipo ha preso in mano l’incontro non lasciandoselo sfuggire neanche per un minuto. +1 all’intervallo, botta e risposta nel terzo quarto e poi super chiusura a livello fisico e tecnico, con uno spettacolare parziale di 4-1 a distruggere le velleità iberiche, che ricordiamo sono campionesse d’Europa in carica. Mancano le reti di Sofia Giustini, ma a prendere sulle spalle la squadra a livello offensivo ci pensa una Claudia Marletta spaziale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldCup femminile 2023: il #Setterosa supera 13-9 la #Spagna ed è al comando del girone - Max02613457 : RT @Eurosport_IT: Esordio vincente per il Setterosa alla World Cup! ??????????? #Pallanuoto | #WaterPolo | #WorldCup | #FINA - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Esordio vincente per il Setterosa alla World Cup! ??????????? #Pallanuoto | #WaterPolo | #WorldCup | #FINA - RassegnaZampa : #Pallanuoto World Cup: rimonta Setterosa, Cina battuta all’ultimo respiro - apeindiana : RT @Eurosport_IT: Esordio vincente per il Setterosa alla World Cup! ??????????? #Pallanuoto | #WaterPolo | #WorldCup | #FINA -