Pallanuoto, Serie A1 2023: Roma-Bogliasco 5-0 a tavolino. I liguri retrocedono in Serie A2 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arriva il primo verdetto senza appello della Serie A1 2022-2023 di Pallanuoto: come era lecito attendersi, il Bogliasco riceve partita persa per 0-5 ed un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato ad Ostia, in casa della Roma, ed arriva così per i liguri la retrocessione diretta in Serie A2. Pallanuoto, cambiano date e luogo degli Europei: si disputeranno ad inizio 2024 a Netanya Serie A1 Pallanuoto 2022-2023 Girone di RITORNO11^ Giornata – sabato 8 aprile 2023 15:00 AN BRESCIA – NUOTO CATANIA 16-6 15:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – DE AKKER TEAM 7-8 15:00 R.N. SAVONA – C.N. POSILLIPO 11-5 15:30 ANZIO WATERPOLIS – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arriva il primo verdetto senza appello dellaA1 2022-di: come era lecito attendersi, ilriceve partita persa per 0-5 ed un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato ad Ostia, in casa della, ed arriva così per ila retrocessione diretta inA2., cambiano date e luogo degli Europei: si disputeranno ad inizio 2024 a NetanyaA12022-Girone di RITORNO11^ Giornata – sabato 8 aprile15:00 AN BRESCIA – NUOTO CATANIA 16-6 15:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – DE AKKER TEAM 7-8 15:00 R.N. SAVONA – C.N. POSILLIPO 11-5 15:30 ANZIO WATERPOLIS – ...

