Pallanuoto femminile | Carlo Silipo | “Una delle migliori prestazioni dell’ultimo periodo | segnato nei momenti decisivi”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un grande Setterosa. La Nazionale italiana diha risposto presente nella seconda giornata della World Cup di Rotterdam (Paesi Bassi). Le azzurre, infatti, si sono imposte contro le campionesse d’Europa in carica, argento alle Olimpiadi di Tokyo, della Spagna con il punteggio di 13-9. Un risultato che ha permesso alla formazione tricolore di qualificarsi matematicamente per le finali di Long Beach (23-25 giugno). Giovedì alle 20.30 sui chiude la prima fase contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti che hanno sconfitto la Cina 12-5 nell’altro incontro del girone. “Unada un anno e mezzo che lavoriamo insieme. Molto concentrate dietro, mentre potevamo far meglio con l’uomo in più dove la percentuale è stata bassa. L’importante però era segnare nei ...

