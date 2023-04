Palio studentesco Udine | dal 27 aprile al 24 maggio 2023

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Prima, a causa della pandemia, un’edizione solo “virtuale” e la successiva sotto un tendone circense. Ora il mancato riconoscimento di una lunga tradizione culturale del Teatro Club da parte della Regione e la bocciatura dei finanziamenti per un ampio progetto triennale che avrebbe dato fiato alle finanze di una manifestazione tra le più longeve del panorama teatrale italiano. Nonostante tutto, ilteatraleCittà dinon molla ed è pronto quindi ad alzare il sipario della manifestazione per la sua 52a edizione che si svolgerà dal 27al 24. Quasi un mese di spettacoli con oltre venti gruppi iscritti e circa 500 tra studenti e non, che parteciperanno alla grande rassegna organizzata come sempre dal Teatro Club. E per ...

Il palio studentesco di Udine non molla: pronta la 52esima edizione Friuli Oggi

Una delle manifestazione più longeve in Italia, organizzata dal Teatro Club Udine. Si parte sabato 15 Il Palio studentesco non desiste e quasi cinquecento ragazzi sono pronti a calcare il palcoscenico ...Nonostante le difficoltà, la nuova edizione di una delle manifestazioni più longeve in Italia e organizzata come sempre dal Teatro Club Udine vedrà la presenza di 24 gruppi e circa 500 partecipanti ...