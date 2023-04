Pagelle Real Madrid-Chelsea: TOP e FLOP del match – VOTI (Di mercoledì 12 aprile 2023) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League: Pagelle Real Madrid Chelsea Le Pagelle dei protagonisti del match tra Real Madrid e Chelsea, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. TOP: Benzema, Vinicius FLOP: Chilwell, Sterling VOTI: Real Madrid (4-3-3): Courtois 7; Carvajal 6.5, Militao 6, Alaba 6, Camavinga 6 (71? Rudriger 6); Valverde, Modric 6.5 (81? Ceballos s.v.), Kroos 6.5 (84? Tchouameni s.v.); Rodrygo 6.5 (71? Asencio 6.5), Benzema 7, Vinicius Junior 7.5. Allenatore: Carlo Ancelotti. Chelsea ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per l’andata dei quarti di finale di Champions League:Ledei protagonisti deltra, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. TOP: Benzema, Vinicius: Chilwell, Sterling(4-3-3): Courtois 7; Carvajal 6.5, Militao 6, Alaba 6, Camavinga 6 (71? Rudriger 6); Valverde, Modric 6.5 (81? Ceballos s.v.), Kroos 6.5 (84? Tchouameni s.v.); Rodrygo 6.5 (71? Asencio 6.5), Benzema 7, Vinicius Junior 7.5. Allenatore: Carlo Ancelotti....

