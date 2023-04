Pagelle Real Madrid-Chelsea 2-0: voti e tabellino Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i voti di Real Madrid-Chelsea, match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Al Santiago Bernabeu partita controllata dall’inizio alla fine dei Galacticos, che si rondono spesso e volentieri pericoloso. Decidono le reti di Benzema e Asensio. Real Madrid (4-3-3-1): Courtois 6.5; Carvajal 6.5, Militao 6, Alaba 6.5, Camavinga 6 (71? Rudiger 6.5); Valverde 6.5, Kroos 7 (87? Tchouameni sv), Modric 6.5 (81? Ceballos sv); Rodrygo 6.5 (71? Asensio 7.5), Benzema 8; Vinicius 7.5. In panchina: Lunin, Lopez, Vallejo, Nacho, Odriozola, Vazquez, Hazard, Mariano Diaz. Allenatore: Ancelotti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le, i, il, le ammonizioni e idi, match valevole per l’andata dei quarti di finale di. Al Santiago Bernabeu partita controllata dall’inizio alla fine dei Galacticos, che si rondono spesso e volentieri pericoloso. Decidono le reti di Benzema e Asensio.(4-3-3-1): Courtois 6.5; Carvajal 6.5, Militao 6, Alaba 6.5, Camavinga 6 (71? Rudiger 6.5); Valverde 6.5, Kroos 7 (87? Tchouameni sv), Modric 6.5 (81? Ceballos sv); Rodrygo 6.5 (71? Asensio 7.5), Benzema 8; Vinicius 7.5. In panchina: Lunin, Lopez, Vallejo, Nacho, Odriozola, Vazquez, Hazard, Mariano Diaz. Allenatore: Ancelotti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxBraz1 : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #RealMadridChelsea 2-0: Benzema e Asensio mettono un piede in semifinale ?? [?? @antorreasy] - sportface2016 : Pagelle #RealMadrid-#Chelsea 2-0: voti e tabellino #ChampionsLeague 2022/2023 - GoalItalia : MATCH REPORT - #RealMadridChelsea 2-0: Benzema e Asensio mettono un piede in semifinale ?? [?? @antorreasy] - VivMilano : RT @serieApallone: Barcellona-Real Madrid 0-4, Benzema zittisce il Camp Nou: le pagelle del Clasico: Non c'è storia al Camp Nou. Il Real M… - Moixus1970 : RT @serieApallone: Barcellona-Real Madrid 0-4, Benzema zittisce il Camp Nou: le pagelle del Clasico: Non c'è storia al Camp Nou. Il Real M… -