Pagelle Milan-Napoli 1-0 | Anguissa il peggiore | Theo avrebbe potuto fare molto di più

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Maignan 8 – Portiere che dà quella sicurezza alla difesa che le permette di essere aggressiva. Nel calcio di oggi è fondamentale. Calabria 6,5 – Non fa un brutta figura contro Kvaratskhelia, il georgiano riesce a superarlo poche volte e altre ci mette tutto quello che ha per arginarlo. A fine partita è il più fresco di tutti. Tomori 6,5 – Su Elmas ha vita facile, non appoggia la manovra, anche se potrebbe farlo, ma il suo compito è difendere. Kjaer 6,5 – Gioca da centrale e non ha incertezze, entra forte su tutto quello che gli capita a tiro. Prende anche una traversa che trema ancora. Hernandez 6 – Controlla bene Lozano, che non produce nulla, però potrebbe essere anchepericoloso in avanti, ma spinge davvero poco. Tonali 7 – È in uno stato di forma fantastico, ogni volta che si muove da un metro al centrocampista avversario che vorrebbe ...