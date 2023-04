Pagamenti con WhatsApp in Brasile, a quando in Italia (Di mercoledì 12 aprile 2023) I Pagamenti con WhatsApp sbarcano in Brasile. L’annuncio ufficiale del servizio di messaggistica è di queste ore: sia gli utenti che i piccoli clienti business potranno eseguire transazioni sicure direttamente in chat e potranno fare affari più facilmente e in maniera rapida. Lo sviluppo della funzione dura da molto tempo e l’approdo in America Latina era già stato programmato. I partner di pagamento supportati sono Cielo, Mercado Pago o Rede e le transazioni possono avvenire ora in Brasile con carte di debito, credito e prepagate Mastercard e Visa emesse dalle banche partecipanti. Si tratta di una prima fase di diffusione del prezioso servizio che verrà presto esteso a più tipologie di aziende e in nuovi contesti. I Pagamenti con WhatsApp avvengono in piena sicurezza per gli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Iconsbarcano in. L’annuncio ufficiale del servizio di messaggistica è di queste ore: sia gli utenti che i piccoli clienti business potranno eseguire transazioni sicure direttamente in chat e potranno fare affari più facilmente e in maniera rapida. Lo sviluppo della funzione dura da molto tempo e l’approdo in America Latina era già stato programmato. I partner di pagamento supportati sono Cielo, Mercado Pago o Rede e le transazioni possono avvenire ora incon carte di debito, credito e prepagate Mastercard e Visa emesse dalle banche partecipanti. Si tratta di una prima fase di diffusione del prezioso servizio che verrà presto esteso a più tipologie di aziende e in nuovi contesti. Iconavvengono in piena sicurezza per gli ...

