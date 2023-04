Padova, la Procura potrebbe annullare la genitorialità alle madri non biologiche di 33 bambini (Di mercoledì 12 aprile 2023) La presa di posizione dell’Unione Europea, che ha condannato l’Italia invitando a registrare i figli di coppie gay, non sembra essere servita. Ora è la Procura di Padova a rivolgersi all’amministrazione comunale e a chiedere gli atti di iscrizione all’anagrafe di tutti i figli e le figlie di due mamme nati grazie alla PMA. Il Tribunale dovrà quindi prendere in esame la situazione di 33 casi, a partire dal 2017 a oggi, ovvero da quando l’amministrazione di centrosinistra ha scelto questa strada. Non è esclusa possa essere annullata la genitorialità alle madri non biologiche e rendere così nulla la firma sull’atto da parte del sindaco Sergio Giordani. Il primo cittadino ha voluto difendere il suo operato dopo essere venuto a conoscenza della decisione da Valeria Sanzari, ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) La presa di posizione dell’Unione Europea, che ha condannato l’Italia invitando a registrare i figli di coppie gay, non sembra essere servita. Ora è ladia rivolgersi all’amministrazione comunale e a chiedere gli atti di iscrizione all’anagrafe di tutti i figli e le figlie di due mamme nati grazie alla PMA. Il Tribunale dovrà quindi prendere in esame la situazione di 33 casi, a partire dal 2017 a oggi, ovvero da quando l’amministrazione di centrosinistra ha scelto questa strada. Non è esclusa possa essere annullata lanone rendere così nulla la firma sull’atto da parte del sindaco Sergio Giordani. Il primo cittadino ha voluto difendere il suo operato dopo essere venuto a conoscenza della decisione da Valeria Sanzari, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : #famigliearcobaleno in sintesi: il Governo #Meloni fa pressione politica su una Procura (Padova) per togliere le m… - Giorgiolaporta : La #Procura di #Padova chiede gli atti delle iscrizioni dei 32 figli delle #coppieOmogenitoriali e potrebbe stabili… - Agenzia_Ansa : La Procura di Padova chiede gli atti all'anagrafe dei figli delle coppie gay. Sono 32 i bambini registrati dal 2017… - fabiobellentani : RT @SimoneAlliva: #famigliearcobaleno in sintesi: il Governo #Meloni fa pressione politica su una Procura (Padova) per togliere le madri a… - Gloria_Spagnoli : RT @radio_zek: Solo a #Padova, oltre 30 coppie lesbiche rischiano di vedere cancellata l’iscrizione all’anagrafe per i loro figli e le loro… -