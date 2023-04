(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Torturato, ucciso e dato alle fiamme. La terribile fine di un uomo onesto,, imprenditore agricolo della provincia di Catania, fatto sparire l'8 aprile 2015, per decisione delAldo Carmelo Navarria, al quale aveva detto chiaramente che non voleva cedere ai ricatti estorsivi. Di lui ha parlato anche il magistrato Sebastiano Ardita. Il suo libro "Al di Sopra della legge" inizia da quella storia di cui ha scritto anche sui social. "Questo era, un uomo buono che - ha scritto Ardita - aveva una azienda di prodotti agricoli in provincia di Catania. Dopo avere subito estorsioni mafiose, è stato sequestrato da cinque belve, portato in un casolare, denudato con le mani legate dietro la schiena, fatto inginocchiare, torturato e poi ucciso con una garrota appuntita ...

Otto anni fa uccidevano Renato Caponnetto, si ribellò a boss AGI - Agenzia Italia

