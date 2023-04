Ostia, cane scappa terrorizzato dai tuoni: autista Tpl lo fa salire a bordo e lo mette in salvo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Pastore Bernese, quanto ha iniziato a tuonare sabato scorso, 8 aprile, è scappato via di casa terrorizzato. Si sa che i cani hanno paura dei rumori forti ed è successo anche a quel cucciolone un po’ attempato, ha 11 anni. Spaventato si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Inutili i tentativi dei proprietari di trovarlo nei pressi della lora abitazione, il Pastore Bernese era letteralmente scomparso lasciandoli nello sconforto. Il cane è stato preso a bordo dal conducente Tpl Il cagnolone disorientato ha iniziato a girovagare per le vie di Osta, finché non lo ha visto il conducente della Tpl, Stefano Conti, che si trovava in servizio sull’autobus 018. L’autista non ha esitato e ha aperto le porte del mezzo e ha preso a bordo l’animale, completamente zuppo d’acqua, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Pastore Bernese, quanto ha iniziato a tuonare sabato scorso, 8 aprile, èto via di casa. Si sa che i cani hanno paura dei rumori forti ed è successo anche a quel cucciolone un po’ attempato, ha 11 anni. Spaventato si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Inutili i tentativi dei proprietari di trovarlo nei pressi della lora abitazione, il Pastore Bernese era letteralmente scomparso lasciandoli nello sconforto. Ilè stato preso adal conducente Tpl Il cagnolone disorientato ha iniziato a girovagare per le vie di Osta, finché non lo ha visto il conducente della Tpl, Stefano Conti, che si trovava in servizio sull’autobus 018. L’non ha esitato e ha aperto le porte del mezzo e ha preso al’animale, completamente zuppo d’acqua, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ostia, cane scappa terrorizzato dai tuoni: autista Tpl lo fa salire a bordo e lo mette in salvo - carminemegna : @Cica7981 È inutile… lui era un incapace. Oggi Ostia a caxxo di cane. Dovrebbe andare al parco con un cagnolino ?? o… - jordmungandrr : RT @federic0x1: Fermo amò Ndo sta annà Che sta a fà Qui cor cane me vai accannà. Sola a Ostia Beach ?????????????? - federic0x1 : Fermo amò Ndo sta annà Che sta a fà Qui cor cane me vai accannà. Sola a Ostia Beach ?????????????? - gorska_violetta : @Dissidente62 Come sempre questione del gusto. L'arte di Lui mi deprime. Ho seguito il Suo viaggio in India e ho ca… -