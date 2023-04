Ospedale di Saronno, dopo 50 anni addio alla Croce d’argento (Di mercoledì 12 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color dopo 50 anni le ambulanze della Croce d’argento da sabato 1 aprile non sono più presenti all’Ospedale di Saronno: l’azienda ospedaliera ha infatti deciso di organizzarsi diversamente per i trasporti dei malati all’interno del nosocomio, fra reparti lontani, da e per altri ospedali, un servizio che in tutti questi anni è sempre stato svolto dalla ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 12 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color50le ambulanze dellada sabato 1 aprile non sono più presenti all’di: l’azienda ospedaliera ha infatti deciso di organizzarsi diversamente per i trasporti dei malati all’interno del nosocomio, fra reparti lontani, da e per altri ospedali, un servizio che in tutti questiè sempre stato svolto d... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilSaronno : Presidio per l’ospedale di Saronno, Calzeroni: “Ecco perchè i sindaci hanno un ruolo essenziale nella difesa della … - ilSaronno : Ospedale di Saronno, Rotondi: “Ecco perchè sarò presente sabato 15 al presidio” - ilSaronno : Saronno, incidente in viale Lombardia: motociclista all’ospedale - La_Prealpina : Saronno, rissa nella notte: tre in ospedale -