Osimhen salta Milan-Napoli, quando è previsto il suo rientro in campo? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Napoli si prepara a sfidare il Milan nel delicato match valido per i quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo attaccante migliore: Victor Osimhen non ce l’ha fatta a recuperare in tempo dall’infortunio e quindi non sarà del match. La domanda che un po’ tutti ora si fanno è: quando rientrerà l’attaccante nigeriano? L’edizione odierna di Repubblica svela che anche con il Verona il centravanti resterà ai box. Resta in dubbio anche la presenza per la gara di ritorno in Champions League. Ecco quanto evidenziato: Maledizione Milan per Osimhen Victor Osimhen è stato l’ultimo a cedere all’evidenza della lesione distrattiva all’adduttore sinistro che gli costerà l’andata dei quarti di stasera. Eppure il 9 ci ha creduto: si è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilsi prepara a sfidare ilnel delicato match valido per i quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo attaccante migliore: Victornon ce l’ha fatta a recuperare in tempo dall’infortunio e quindi non sarà del match. La domanda che un po’ tutti ora si fanno è:rientrerà l’attaccante nigeriano? L’edizione odierna di Repubblica svela che anche con il Verona il centravanti resterà ai box. Resta in dubbio anche la presenza per la gara di ritorno in Champions League. Ecco quanto evidenziato: MaledizioneperVictorè stato l’ultimo a cedere all’evidenza della lesione distrattiva all’adduttore sinistro che gli costerà l’andata dei quarti di stasera. Eppure il 9 ci ha creduto: si è ...

