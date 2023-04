Osimhen | Napoli sotto inchiesta per le plusvalenze | blitz della Finanza nella sede della Turris

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Quando inizierà il processo per questa evidente truffa e falsa plusvalenza? #Osimhen #Napoli - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Osimhen sulla possibilità di vincere lo Scudetto - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - Aurora70033912 : RT @CalcioPillole: #Napoli, la procura indaga sull'affare #Osimhen: perquisita la #Turris #plusvalenze #SerieA #news #cip - brichiel : RT @CalcioFinanza: #Napoli, indagine sull’affare #Osimhen con il Lille. Perquisita la sede della #Turris: ecco perché -

... insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e il 3° portiere Orestis Karnezis, che ilnel 2020 aveva inserito come contropartita nell'affarecol Lille. Il, come ...... Luciano Spalletti Ilsi presenta a San Siro per l'andata dei quarti di Champions League senzae Simeone e con Raspadori non al massimo della condizione. Cosa si inventerà Luciano ...In Germania rimbalza una voce sempre più forte e autorevole che riguarda un altro protagonista di questa edizione della Champions League: Viktor. Il centravanti delè l'oggetto del ...

Luciano Spalletti (LaPresse) – NapoliCalciolive.com Oggi i nuovi eroi si chiamano Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia ... I pezzi pregiati del Napoli però, si sa, sono richiestissimi sul mercato. Se ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...