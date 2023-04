Orsi, i politici trentini si facciano un bell’esame di coscienza (Di mercoledì 12 aprile 2023) di Marta Frigo Premesso il dovuto rispetto per la morte del giovane e il dolore della famiglia, dopo aver ascoltato la conferenza stampa di Fugatti e il precedente intervento dell’assessore Zanotelli, ritengo doveroso fare una profonda riflessione su quanto è successo. Mi sto chiedendo da molto tempo se siamo nel 21° secolo o ai tempi della “Santa Inquisizione” in cui bisognava dare il “mostro” in pasto alla folla inferocita, abilmente manipolata dall’autorità politica e religiosa del tempo… sì, siamo nel 21° secolo ma ci sono ancora, purtroppo, rappresentanti delle Istituzioni che, invece di governare guidati dal buon senso e dalla ragionevolezza, alimentano con ferocia e cinismo una terribile, crudele e ingiustificata caccia alle streghe nei confronti di animali selvatici, gli Orsi, la cui unica colpa è quella di essere tali. Non è giusto a mio avviso criminalizzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) di Marta Frigo Premesso il dovuto rispetto per la morte del giovane e il dolore della famiglia, dopo aver ascoltato la conferenza stampa di Fugatti e il precedente intervento dell’assessore Zanotelli, ritengo doveroso fare una profonda riflessione su quanto è successo. Mi sto chiedendo da molto tempo se siamo nel 21° secolo o ai tempi della “Santa Inquisizione” in cui bisognava dare il “mostro” in pasto alla folla inferocita, abilmente manipolata dall’autorità politica e religiosa del tempo… sì, siamo nel 21° secolo ma ci sono ancora, purtroppo, rappresentanti delle Istituzioni che, invece di governare guidati dal buon senso e dalla ragionevolezza, alimentano con ferocia e cinismo una terribile, crudele e ingiustificata caccia alle streghe nei confronti di animali selvatici, gli, la cui unica colpa è quella di essere tali. Non è giusto a mio avviso criminalizzare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _justhewayouare : “Ridurre gli orsi del Trentino”. Io ridurrei i politici dell’Italia. - MinutemanItaly : Ascoltato in radio stamattina, intervento di Messner molto esplicito, viene prima la vita degli uomini, poi quella… - AnnaNegrotti : RT @LifeInEurope1: @ester8159 Muore un uomo per un evento con un orso. Un caso ogni 50 anni. Muoiono ogni giorno in strada 7 - 8 persone.… - assuntasalvati3 : RT @_justhewayouare: “Ridurre gli orsi del Trentino”. Io ridurrei i politici dell’Italia. - LifeInEurope1 : @ester8159 Muore un uomo per un evento con un orso. Un caso ogni 50 anni. Muoiono ogni giorno in strada 7 - 8 perso… -