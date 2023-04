Oroscopo Paolo Fox Giovedì 13 Aprile 2023: Gemelli dubbioso (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Aprile 13 2023 Ariete Bellissimo questo cielo che parla d’amore e una bella rinascita personale. Sul lavoro c’è un’atmosfera positiva quindi se avete delle proposte da fare, questo è il momento giusto. Toro L’umore è un po’ a terra e attenzione in amore perché potrebbero nascere conflitti. Sul lavoro nessuna grossa novità. Come sempre avete l’impressione di impegnarvi tanto ed essere pagati non abbastanza. Qualcuno forse si sta approfittando di voi. Gemelli C’è ancora qualche dubbio in amore e sul lavoro qualche ostacolo da superare. Meglio farsi consigliare da qualcuno se non sapete da che parte andare. Affidatevi a chi ne sa più di voi e vedrete che tutto si aggiusta. Cancro Se c’è qualcuno che vi piace provate a buttarvi. Fate la prima ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’diFox per oggi,13Ariete Bellissimo questo cielo che parla d’amore e una bella rinascita personale. Sul lavoro c’è un’atmosfera positiva quindi se avete delle proposte da fare, questo è il momento giusto. Toro L’umore è un po’ a terra e attenzione in amore perché potrebbero nascere conflitti. Sul lavoro nessuna grossa novità. Come sempre avete l’impressione di impegnarvi tanto ed essere pagati non abbastanza. Qualcuno forse si sta approfittando di voi.C’è ancora qualche dubbio in amore e sul lavoro qualche ostacolo da superare. Meglio farsi consigliare da qualcuno se non sapete da che parte andare. Affidatevi a chi ne sa più di voi e vedrete che tutto si aggiusta. Cancro Se c’è qualcuno che vi piace provate a buttarvi. Fate la prima ...

