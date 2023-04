Oroscopo Branko Mercoledì 12 Aprile 2023: Toro energico (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Oroscopo di Branko per oggi, Aprile 12 2023 Ariete Le stelle vi mettono in guardia da sfide con possibili rivali, perché Marte non è più dalla vostra parte e non vi aiuta a reagire agli attacchi con grinta. Toro Continua la spinta positiva di Venere in Gemelli, che vi aiuta a concentrare le energie del giorno in affari e progetti che richiedono una certa dose di praticità. Gemelli L’arrivo di Venere nel vostro cielo vi trasforma in un mix di fascino e sensualità dirompente. I cuori single faranno incetta di conquiste, mentre quelli già impegnati saranno dei focosi amanti. Cancro Il misterioso Plutone, ora che si trova in Acquario, vi spinge a dare più preminenza agli affari legati alla finanza e ai soldi. Dovete però essere più audaci se volete concludere ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’diper oggi,12Ariete Le stelle vi mettono in guardia da sfide con possibili rivali, perché Marte non è più dalla vostra parte e non vi aiuta a reagire agli attacchi con grinta.Continua la spinta positiva di Venere in Gemelli, che vi aiuta a concentrare le energie del giorno in affari e progetti che richiedono una certa dose di praticità. Gemelli L’arrivo di Venere nel vostro cielo vi trasforma in un mix di fascino e sensualità dirompente. I cuori single faranno incetta di conquiste, mentre quelli già impegnati saranno dei focosi amanti. Cancro Il misterioso Plutone, ora che si trova in Acquario, vi spinge a dare più preminenza agli affari legati alla finanza e ai soldi. Dovete però essere più audaci se volete concludere ...

