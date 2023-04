Oroscopo 12 aprile 2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Luna in Capricorno si oppone a Marte in Cancro alle 11:03 del mattino, il che potrebbe mettere alcuni di noi in uno stato d’animo impaziente. Potrebbero verificarsi delle rotture. La Luna si collega a Mercurio in Toro alle 15:35, favorendo la comunicazione. La Luna si unisce al jolly Urano in Toro alle 1:24 di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Luna in Capricorno si oppone a Marte in Cancro alle 11:03 del mattino, il che potrebbe mettere alcuni di noi in uno stato d’animo impaziente. Potrebbero verificarsi delle rotture. La Luna si collega a Mercurio in Toro alle 15:35, favorendo la comunicazione. La Luna si unisce al jolly Urano in Toro alle 1:24 di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lasiciliaweb : L'oroscopo del 12 aprile 2023 - periodicodaily : Oroscopo 12 aprile 2023 - occhio_notizie : #Oroscopo di Branko per mercoledì #12aprile 2023: cosa riserverà la giornata di oggi secondo le stelle? Lo scopriam… - LaCittaSalerno : Lo zodiaco - #oroscopo di oggi segno per segno Leggi qui --> - occhio_notizie : #Oroscopo di Paolo Fox per mercoledì #12aprile 2023: cosa riserverà la giornata di oggi secondo le stelle? Le previ… -