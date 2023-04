Orologeria svizzera | Rolex | Cartier e Omega sul podio per fatturato nel 2022

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 12 aprile 2023) È finalmente arrivato, come di consueto, il Morgan Stanley Swiss Watch Industry Report. Una sintesi annuale sullo stato dell’industria orologieraredatta da Morgan Stanley e LuxeConsult, una società di consulenza per l’industria orologiera fondata da Oliver R. Muller. E come ogni anno siamo qui per riportarvi le parti più salienti di questo rapporto. Se first appeared on Periodico Daily.