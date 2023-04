(Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la prima volta il fratello di Emanuela, Pietro, insieme all'avvocato Laura Sgro', ha incontrato in Vaticano il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che alla fine dello scorso anno ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolochiariello : #Juorno #Orlandi deposita #memoria, legale: #dossier saltino fuori - juornoit : #Juorno #Orlandi deposita #memoria, legale: #dossier saltino fuori -

Per la prima volta il fratello di Emanuela, Pietro, insieme all'avvocato Laura Sgro', ha incontrato in Vaticano il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che alla fine dello scorso anno ha riaperto l'inchiesta sulla scomparsa - il 22 ...Leggi anche Emanuela, Commissione inchiesta si occuperà anche del caso Gregori Caso, Calendaddl per Commissione: "Fare luce su ostacoli a verità" Caso, fratello: "...... pallone a rimorchio per Barlafante che da due passiin porta. Gli angolani provano a ... Arbitro:di Siracusa. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani ...

Orlandi deposita memoria. Legale: "Dossier saltino fuori" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Per la prima volta il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, insieme all'avvocato Laura Sgro', ha incontrato in Vaticano il promotore di ...“E’ un momento importante, speriamo si riscriva una pagina di storia”, afferma l’avvocato Sgrò spiegando che Pietro Orlandi è “interrogato come persona informata sui fatti. Abbiamo depositato una ...