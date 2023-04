«Orizzonti infiniti» | a Gandino una rassegna alla scoperta dello spazio e delle sue opportunità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... f64klicso : @GPerenne @GianricoCarof @pdnetwork Orizzonti infiniti e pace per tutti - 2OV3SONG : @sfelishi sì. madonna mia io oggi ho scoperto paesaggi orizzonti spazi infiniti universi - MyValleyIt : Gandino, 4 serate dedicate al volo nello spazio con “Orizzonti infiniti” - montagne_paesi : GANDINO VOLA NELLO SPAZIO: QUATTRO SERATE CON ORIZZONTI INFINITI - Montagne & Paesi - A Gandino dal 21 aprile all’1… -

Sarà un viaggio nei luoghi della provincia, uno studio di terre, acqua, colline,. Sarà una ricerca sul suo lavoro fotografico, concepito non in termini di singola immagine, ma come ...È un viaggio nei luoghi della provincia, uno studio di terre, acqua, colline,. È una ricerca sul suo lavoro fotografico, concepito non in termini di singola immagine, ma come un ...... in un caleidoscopio di colori che evocano i tramonti sul mare, le righe delle cabine e degli ombrelloni, le stelle marine, gli. A completare la collezione ci sono i cappelli da ...

«Orizzonti infiniti»: a Gandino una rassegna alla scoperta dello ... L'Eco di Bergamo

Dal 21 aprile all’11 maggio 2023 una serie di incontri divulgativi sul tema spaziale. Tra i relatori il primo astronauta italiano Franco Malerba, gli astrofisici Luca Perri e Simone Iovenitti, il dire ...Il secondo incontro sarà il 27 aprile con Franco Malerba. Franco Malerba è il primo astronauta italiano: ha volato nello spazio con lo shuttle Atlantis nel 1992, portando nello spazio il laboratorio E ...