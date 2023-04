Orietta Berti racconta quando ho conosciuto mio marito Osvaldo era magro e antipatico (Di mercoledì 12 aprile 2023) Orietta Berti racconta di essere felice per le sue nipotine: «Mi chiamano la nonna truccata perché a casa sono sempre struccata».È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi. In studio c’è la simpatia effervescente di Orietta Berti, che ha Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 12 aprile 2023)di essere felice per le sue nipotine: «Mi chiamano la nonna truccata perché a casa sono sempre struccata».È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi. In studio c’è la simpatia effervescente di, che ha

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maryss84 : @domenicomarock Fiordelisi vs Orietta Berti? - sizterqueen : @aaaaa____am @Uraganonikita Siete solo fan di onestini lasciatela stare Nikita, è ora che il mestierante cammini co… - ortiche_ : Petizione per avere Orietta Berti come special guest in #upas - davided81 : Ho perso il conto di tutti i marchi con cui Orietta Berti fattura - capannone4 : @TheGattoRognoso @puparulepatan Orietta Berti è famosa -