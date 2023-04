Oriana “sfotte” Edoardo Donnamaria e condivide un video che fa infuriare i fan dei Donnalisi

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Marzoli ha ritwittato undove prende in giroche, nella Casa del Grande Fratello Vip, per via del suo atteggiamento “sottomesso” nei confronti di Antonella Fiordelisi veniva chiamato “EdoBau”.Marzoli “unLa seconda classificata del Grande Fratello Vip ha condiviso una confronto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.