Oriana Marzoli pubblica un video in cui prende in giro Edoardo Donnamaria

Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip erano molto amici e quando l'ha nominata – solo per fare un favore ad Antonella Fiordelisi, come da lui stesso confessato – dopo mezzora le ha chiesto scusa pentito. 

Donnamaria nomina Oriana per far felice Antonella, poi nella notte se ne pente: "Non lo avrei fatto" https://t.co/eygDsSxKkz #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 24, 2023 

Un'amicizia a quanto pare nata e morta dentro la Casa di Cinecittà, dato che una volta finito il reality Edoardo Donnamaria non avrebbe mantenuto buoni rapporti con nessun ex spartano. Con Edoardo Tavassi l'unico contatto è stata una foto a distanza in mezzo a un fan; a Micol Incorvaia ha addirittura tolto il segui da Instagram.

