Ordine difende Pioli e cita l’Inter | «Solo 1-1 venerdì e con i titolari!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023)in merito alle critiche sul turnover fatto per Milan-Empoli, gara finita 0-0. Il giornalista di fede rossonera parla del. Le sue parole su Tutti Convocati CRITICHE INGIUSTE ?nelreil pareggio delcontro la Salernitana: «Tutte le critiche scaricate su Stefanoper aver schierato Divock Origi e compagnia bella con l’Empoli non le condivido. Con la Salernitana, ricordo cheha fatto1-1 con i titolari. Vorrei sapere chi è quel pazzo incosciente che farebbe giocare le riserve stasera». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non ...