Ora i furbetti del reddito di cittadinanza potrebbero salvarsi così (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il reddito di cittadinanza resterà in vigore soltanto nel 2023, poi sarà sostituito da un nuovo sussidio denominato Mia Il reddito di cittadinanza durerà soltanto fino al 2023. Infatti, così come ampiamente promesso in campagna elettorale, il nuovo governo di centrodestra a guida Meloni ha deciso di abrogare la norma a partire dal 2024. Il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildiresterà in vigore soltanto nel 2023, poi sarà sostituito da un nuovo sussidio denominato Mia Ildidurerà soltanto fino al 2023. Infatti,come ampiamente promesso in campagna elettorale, il nuovo governo di centrodestra a guida Meloni ha deciso di abrogare la norma a partire dal 2024. Il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 123stoka : @DSantanche @ilmessaggeroit Si, ma dovete STRONCARE i furbetti che hanno mostrato anche stasera a #fuoridalcoro alt… - BachBad : @SandroR75196788 @NiKNiKinter Io credo solo che chi ha dato i soldi ha fatto la sua scelta,ora non rompa i… - fronzolino : Sarebbe ora di controllare seriamente e scovare ii furbetti che con le finte residenze evadono il fisco e frodano c… - PippaPas : @fanpage @CiaoNe100 Sarebbe ora. Se un candidato non è interessato alla retribuzione offerta nemmeno risponde. Se… - FreemasonSRoma : IO SONO IL NOTO MASSONE DELLA LOGGIA DI MONTECARLO #STEFANOROMA (EX #MILLASIM, @ABNAMRO E #LEOFUND LONDON). FUI PUR… -