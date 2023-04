Opera, tre lavoratori precipitano da una piattaforma aerea e rimangono schiacciati dal cesto della gru, due morti sul colpo e uno grave (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'incidente è avvenuto nella frazione di Noverasco presso il Golf Club Mirasole. I tre Operai sono caduti da un altezza di 20 metri circa. Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'incidente è avvenuto nella frazione di Noverasco presso il Golf Club Mirasole. I trei sono caduti da un altezza di 20 metri circa.

