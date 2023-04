Opera (Milano), cede una piattaforma: due operai morti e un ferito (Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta A Noverasco di Opera (Milano) due Operai sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aerea, durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta A Noverasco di) duei sonoa causa del cedimento di unaaerea, durante lavori di potatura. Un terzo è rimastoin modo grave. Sul posto sono ...

