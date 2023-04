Opera | incidente sul lavoro | cadono dalla piattaforma a 20 metri | 2 operai morti e uno gravissimo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Terribilesulquesta mattina a, dove sonoduei e un terzo è ricoverato a Niguarda in condizioni gravissime. L’si è verificato poco prima delle 9 a Noverasco di, all’interno di un golf club, dove erano in corso opere di potatura degli alberi nel parco. Secondo una prima ricostruzione ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Diretta - Incidente sul lavoro a Noverasco di Opera, 2 operai morti - infoitinterno : Incidente sul lavoro, due operai morti a Noverasco di Opera (Milano) - Today_it : Cede la piattaforma e precipitano nel vuoto: due operai #morti e un ferito - PalermoToday : Cede la piattaforma e precipitano nel vuoto: due operai morti e un ferito - Dome689 : RT @localteamtv: LIVE Incidente sul lavoro a Noverasco di Opera: 2 morti. Diretta video -

Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di(Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un ... L', hanno spiegato i Vigili del ...E' accaduto in Via Karl Marx, in zona Noverasco di(Milano). Coinvolti due operai che sono deceduti sul colpo. L'intorno alle 10 del ...Due operai sono morti , questa mattina, a Noverasco di( Milano ), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. ...stesse dormendo Parrucchiere fa un...

Due operai sono morti mercoledì mattina a Noverasco di Opera ... che per cause ancora da accertare si è schiantato al suolo. L’incidente, hanno spiegato i Vigili del fuoco, è avvenuto all’interno del ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro nel Milanese, cede piattaforma: due operai morti e uno ferito ...