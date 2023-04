Onana: «Inter, pronti contro ogni rivale! Vittoria che dà fiducia» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Onana è stato decisivo sull’ultimo pallone di Benfica-Inter, mantenendo la fondamentale porta inviolata. Queste le sue parole a Inter TV nel post partita. DETERMINANTE – André Onana festeggia tutta la squadra per Benfica-Inter: «Questo è un risultato frutto del lavoro e meritato, sono contento del lavoro della squadra e mi tengo il sacrificio del gruppo. Siamo l’Inter, dobbiamo essere pronti a giocare contro ogni rivale. Abbiamo giocato contro un grandissimo rivale e vinto 0-2, ora dobbiamo prepararci bene perché a San Siro sarà un’altra battaglia. Per il momento e la situazione che stiamo passando questo è un match che ci dà fiducia. Giocare all’Inter non è facile ma bisogna guardare ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023)è stato decisivo sull’ultimo pallone di Benfica-, mantenendo la fondamentale porta inviolata. Queste le sue parole aTV nel post partita. DETERMINANTE – Andréfesteggia tutta la squadra per Benfica-: «Questo è un risultato frutto del lavoro e meritato, sono contento del lavoro della squadra e mi tengo il sacrificio del gruppo. Siamo l’, dobbiamo esserea giocarerivale. Abbiamo giocatoun grandissimo rivale e vinto 0-2, ora dobbiamo prepararci bene perché a San Siro sarà un’altra battaglia. Per il momento e la situazione che stiamo passando questo è un match che ci dà. Giocare all’non è facile ma bisogna guardare ...

