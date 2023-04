Onana in Benfica-Inter interpreta la definizione di carisma (e fa 6 su 9) (Di mercoledì 12 aprile 2023) André Onana è grande protagonista anche in Benfica-Inter (0-2), andata dei quarti di Champions League. Il portiere è ormai uno dei leader conclamati dello spogliatoio nerazzurro. SENZA FATICA – André Onana sale ancora una volta in cattedra in una sfida di Champions League. In Benfica-Inter non è appariscente come in altre occasioni, eppure è decisivo per il risultato finale. Al termine della gara di andata dei quarti, si conteranno solo due parate del numero 24. Quella al 16? del primo tempo (respinta di petto su tiro di Grimaldo) e quella all’ultimo secondo della gara sul diagonale di Gonçalo Ramos. E proprio quest’ultima è una parata che dice molto sulle qualità di Onana, non solo tecniche. VOCE AGGIUNTA – Il tiro che Gonçalo Ramos tenta al 93? per accorciare il ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Andréè grande protagonista anche in(0-2), andata dei quarti di Champions League. Il portiere è ormai uno dei leader conclamati dello spogliatoio nerazzurro. SENZA FATICA – Andrésale ancora una volta in cattedra in una sfida di Champions League. Innon è appariscente come in altre occasioni, eppure è decisivo per il risultato finale. Al termine della gara di andata dei quarti, si conteranno solo due parate del numero 24. Quella al 16? del primo tempo (respinta di petto su tiro di Grimaldo) e quella all’ultimo secondo della gara sul diagonale di Gonçalo Ramos. E proprio quest’ultima è una parata che dice molto sulle qualità di, non solo tecniche. VOCE AGGIUNTA – Il tiro che Gonçalo Ramos tenta al 93? per accorciare il ...

