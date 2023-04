Onana è il miglior portiere in Champions League in un fondamentale (Di mercoledì 12 aprile 2023) André Onana esce imbattuto anche da Benfica-Inter (0-2), andata dei quarti di Champions League. E sale al vertice di una classifica degli estremi difensori. PORTA INVIOLATA – André Onana torna a casa con un clean sheet anche da Lisbona. In Benfica-Inter respinge tutti gli assalti avversari, compreso un tiro pericoloso di Gonçalo Ramos al 93?. E termina così la partita da imbattuto. Per la sesta volta in questa Champions League. Le ultime reti subite dal numero 24 in Europa risalgono al lontano 1° novembre. E all’inutile 2-0 in casa del Bayern Monaco. Da lì, tre clean sheet consecutivi in Champions League, contro Porto e Benfica. Un dato che fa scalare ad Onana le classifiche degli estremi difensori in Europa. IL ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Andréesce imbattuto anche da Benfica-Inter (0-2), andata dei quarti di. E sale al vertice di una classifica degli estremi difensori. PORTA INVIOLATA – Andrétorna a casa con un clean sheet anche da Lisbona. In Benfica-Inter respinge tutti gli assalti avversari, compreso un tiro pericoloso di Gonçalo Ramos al 93?. E termina così la partita da imbattuto. Per la sesta volta in questa. Le ultime reti subite dal numero 24 in Europa risalgono al lontano 1° novembre. E all’inutile 2-0 in casa del Bayern Monaco. Da lì, tre clean sheet consecutivi in, contro Porto e Benfica. Un dato che fa scalare adle classifiche degli estremi difensori in Europa. IL ...

