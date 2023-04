Omicidio Rosa Alfieri, D’Ambra condannato all’ergastolo (Di mercoledì 12 aprile 2023) È stata emessa oggi la sentenza sull’Omicidio di Rosa Alfieri: Elpidio D’Ambra, 31enne -reo confesso dell’assassinio della giovane di Grumo Nevano, è stato condannato all’ergastolo. Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero. D’Ambra è stato inoltre condannato a pagare complessivamente 300mila euro circa, tra risarcimento ai familiari della giovane e le spese legali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) È stata emessa oggi la sentenza sull’di: Elpidio, 31enne -reo confesso dell’assassinio della giovane di Grumo Nevano, è stato. Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero.è stato inoltrea pagare complessivamente 300mila euro circa, tra risarcimento ai familiari della giovane e le spese legali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

