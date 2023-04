Omicidio di Francesco Pio Maimone, resta in cella il 18enne accusato di avere sparato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoresta in carcere Francesco Pio Valda, il napoletano di 19 anni arrestato con l’accusa di avere sparato alcuni colpi di pistola al culmine di una lite scoppiata per un pestone sulle scarpe ricevuto sul lungomare, nei pressi di uno chalet, la notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi. Uno dei colpi raggiunse al petto e uccise il ventenne Francesco Pio Maimone, che era in compagnia di amici e che con l’alterco non aveva avuto nulla a che fare. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame (decima sezione, collegio E) che ha confermato la misura cautelare del carcere al termine della camera di consiglio iniziata al termine di una udienza celebrata nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. Valda, che era in compagnia di amici, venne identificato e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin carcerePio Valda, il napoletano di 19 anni arto con l’accusa dialcuni colpi di pistola al culmine di una lite scoppiata per un pestone sulle scarpe ricevuto sul lungomare, nei pressi di uno chalet, la notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi. Uno dei colpi raggiunse al petto e uccise il ventennePio, che era in compagnia di amici e che con l’alterco non aveva avuto nulla a che fare. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame (decima sezione, collegio E) che ha confermato la misura cautelare del carcere al termine della camera di consiglio iniziata al termine di una udienza celebrata nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. Valda, che era in compagnia di amici, venne identificato e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dony_467 : RT @Tg3web: Per più di tre ore, Pietro Orlandi è stato ascoltato dal promotore di giustizia vaticano che indaga sulla scomparsa di sua sore… - ForkedT : RT @Tg3web: Per più di tre ore, Pietro Orlandi è stato ascoltato dal promotore di giustizia vaticano che indaga sulla scomparsa di sua sore… - EnricoPoli60 : @BrognanoG @parentetweet @Rotelli_MD A proposito di 'zero rischi' - NapoliToday : #Cronaca Omicidio agli chalet, è il giorno del riesame. La famiglia di Pio: 'Vogliamo giustizia'… - codeghino10 : RT @Tg3web: Per più di tre ore, Pietro Orlandi è stato ascoltato dal promotore di giustizia vaticano che indaga sulla scomparsa di sua sore… -