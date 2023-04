Olympe de Gouges | la donna che diede la vita per la libertà delle donne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella nostra nuova puntata di LetteralMentefaremo un viaggio nel tempo di 230 anni. Un fatto necessario per parlarvi di unache cercò di fare una rivoluzione francese tutta al femminile ma che pagò la sua battaglia per l’emancipazione femminile con la. Abbiamo dedicato l’articolo di oggi adee alle sue opere “Leavranno pur diritto di salire alla tribuna, se hanno quello di salire al patibolo” Queste, come si legge sulla rivista Culturificio, sono le ultime parole prima di salire sul patibolo dide. Una frase che racchiude una personalità troppo rivoluzionaria, non capita in quegli anni della rivoluzione francese dove lanon aveva guadagnato per nulla gli stessi diritti ...