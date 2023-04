Olimpiadi Milano-Cortina, scontro tra Sala e Salvini per il pattinaggio sul ghiaccio. Salvo lo “scrigno di biodiversità” di Campo di Sotto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 della discordia. La cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi non ha risolto ancora il dilemma se le gare di pattinaggio sul ghiaccio, inizialmente previste a Baselga di Piné, si terranno a Rho (alle porte di Milano) o all’Oval di Torino. In compenso la disfida ha provocato uno scontro tra il ministro Matteo Salvini e il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala per opposti interessi. Per evitare rivolte popolari, si è deciso, invece, di non realizzare il Villaggio Olimpico nella zona ambientalmente fragilissima di Campo di Sotto, un autentico “scrigno di biodiversità”, come scritto anche da Ilfattoquotidiano.it. Circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023)invernali2026 della discordia. La cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi non ha risolto ancora il dilemma se le gare disul, inizialmente previste a Baselga di Piné, si terranno a Rho (alle porte di) o all’Oval di Torino. In compenso la disfida ha provocato unotra il ministro Matteoe il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppeper opposti interessi. Per evitare rivolte popolari, si è deciso, invece, di non realizzare il Villaggio Olimpico nella zona ambientalmente fragilissima didi, un autentico “di”, come scritto anche da Ilfattoquotidiano.it. Circa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Olimpiadi Milano-Cortina, scontro tra Sala e Salvini per il pattinaggio sul ghiaccio. Salvo lo “scrigno di biodiver… - paolocoa : FQ-Olimpiadi Milano-Cortina, scontro tra Sala e Salvini per il pattinaggio sul ghiaccio. Salvo lo “scrigno di biodi… - DolomitiReview : Olimpiadi Milano Cortina 2026: il villaggio olimpico si farà a Fiames. Lo ha deciso oggi la cabina di regia, dopo m… - AMorelliMilano : Olimpiadi 2026, se sarà necessario un piano B rispetto alle opere private su Milano, il Governo darà una mano per risolvere i problemi. - TgrRaiPiemonte : #Olimpiadi2026, scontro sul pattinaggio all'#OvaldiTorino, ma alla fine vince Milano -