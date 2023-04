Ok al ddl contro eco vandali | Meloni | “Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non deve farla franca”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA – “Approvato in consiglio dei ministri un disegno di legge per contrastare i sempre più frequenti fenomeni dismo che colpiscono i nostri beni culturali e paesaggistici, aggiungendo sanzioni amministrative a quelle penali. Chiilnon può e non”. E’ quanto afferma sul suo canale Telegram la premier Giorgiadopo l’approvazione in Cdm del disegno di leggegli eco. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Clima, arriva ddl di FdI contro eco-vandali: carcere per chi imbratta beni culturali [a cura della redazione Politi… - ultimora_pol : #FdI presenta un DDL che punisce gli atti di vandalismo contro i beni culturali con una pena da 6 mesi a 3 anni di carcere. @ultimora_pol - ultimora_pol : #FdI presenta un ddl, a firma #DeCarlo, che liberalizza la sperimentazione scientifica su editing del genoma e cisg… - MikiMolotov : RT @ginniko_72: vi spiego il Twitter etero guidato: - il taglio di 10 mld sulle pensioni minime 20 minuti e poche decine di tweet - il dd… - altalex : ?? Il Consiglio dei Ministri ha inoltre dato via libera al decreto-legge contro i cosiddetti eco-vandali e ad un Ddl… -

...della proposta ratificata questa mattina in 2a commissione nel corso della mia relazione sui... E se pensiamo alle ingiustizie perpetratealcuni tribunali in possesso di tutti i requisiti per ...Il nuovodel governo per multare gli attivisti climatici che imbrattano i monumenti è sproporzionato e ha ... Tirare la manica non sarà educato, ma vuoi mettere Italia Il governoUltima ...... 2023 Palazzo di città Metro 2, l'appello di Lo Russo al governo: 'Aiutiil caro energia' ... 2023 Palazzo Lascaris Approvato il"Allontanamento zero" Giulia Zanotti - Ottobre 25, 2022 ...

Ddl anti vandali, Sangiuliano: ok Cdm al ddl contro eco vandali Tiscali Notizie

Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non può e non deve farla franca”. E’ quanto afferma sul suo canale Telegram la premier Giorgia Meloni dopo l’approvazione in Cdm del disegno di legge ...In Consiglio dei Ministri è stato approvato un nuovo disegno di legge targato Fratelli d'Italia per inasprire le misure nei confronti degli "eco-vandali", ovvero chi "distrugge, deteriora, disperde o ...