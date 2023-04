Oggetto misterioso nei cieli russi, precipita al suolo creando due cerchi di fuoco VIDEO (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'avvistamento a Ekaterimburg, città da oltre un milione di abitanti a est degli Urali già teatro di eventi simili. Le immagini che circolano su Telegram mostrano un Oggetto non identificato che precipita... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'avvistamento a Ekaterimburg, città da oltre un milione di abitanti a est degli Urali già teatro di eventi simili. Le immagini che circolano su Telegram mostrano unnon identificato che...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : I video della rete: un misterioso oggetto precipita lasciando una scia di fuoco nel cielo di Ekaterinburg in Russia… - LaStampa : Ufo, il video ripreso da una top model durante il volo: un oggetto misterioso appare nel cielo - zav_news : ?????? #Russia, misterioso oggetto precipita ad #Ekaterinburg e crea due cerchi di fuoco a terra: nessun ferito. I ci… - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: I video della rete: un misterioso oggetto precipita lasciando una scia di fuoco nel cielo di Ekaterinburg in Russia e crea a t… - CCKKI : RT @RaiNews: I video della rete: un misterioso oggetto precipita lasciando una scia di fuoco nel cielo di Ekaterinburg in Russia e crea a t… -