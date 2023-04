Nutripiatto favorisce buone abitudini alimentari

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Il programmadi Nestlè è stato riconosciuto come valido strumento di educazione alimentare grazie ai risultati dell'indagine svolta dall'Università Campus Bio-Medico di Roma su 115 bambini tra 4 e 5 anni di età, pubblicati a marzo sulla rivista 'Plos One'. Se utilizzato in modo appropriato e combinato con interventi di educazione alimentare tenuti da esperti in contesto scolastico - spiega la multinazionale in una nota - il programma nutrizionale può apportare, man mano, piccoli cambiamenti nella corretta nutrizione e responsabilizzare le famiglie a fare sceltepiù sane in termini di qualità, quantità e frequenza di consumo degli alimenti. "A un mese dall'utilizzo die in seguito agli incontri didattici a scuola con genitori e bambini - afferma Laura De Gara, ...