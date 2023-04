Nuovo sbarco di migranti, 700 in arrivo a Catania (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - E' previsto per le 13, ma l'orario potrebbe subire delle variazioni, l'arrivo nel porto di Catania dei circa 700 migranti che a bordo di un peschereccio sono stati salvati nei giorni scorsi in un intervento Sar a 100 miglia da Capo Passero. Il natante è scortato dalla nave della guardia costiera, la motovedetta 905 'Peluso' viene trainato da un rimorchiatore fatto giungere appositamente in mare. Due tendostrutture sono state allestite nell'area dell'hub vaccinale per accoglierli temporaneamente. "Servirebbe un bagno di realtà, mi sembra che questo governo sia ancora prigioniero di una politica pre-elettorale. Ma ora governano, non sono più opposizione". Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, commenta cosi' ad AGI la dichiarazione di stato di emergenza per l'immigrazione, ritenendo non siano stati affrontati in realtà i temi ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - E' previsto per le 13, ma l'orario potrebbe subire delle variazioni, l'nel porto didei circa 700che a bordo di un peschereccio sono stati salvati nei giorni scorsi in un intervento Sar a 100 miglia da Capo Passero. Il natante è scortato dalla nave della guardia costiera, la motovedetta 905 'Peluso' viene trainato da un rimorchiatore fatto giungere appositamente in mare. Due tendostrutture sono state allestite nell'area dell'hub vaccinale per accoglierli temporaneamente. "Servirebbe un bagno di realtà, mi sembra che questo governo sia ancora prigioniero di una politica pre-elettorale. Ma ora governano, non sono più opposizione". Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, commenta cosi' ad AGI la dichiarazione di stato di emergenza per l'immigrazione, ritenendo non siano stati affrontati in realtà i temi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Casini: “Meloni che si scandalizzava per lo stato di emergenza durante una pandemia mondiale oggi lo dichiara per u… - AndreaMeloni71 : RT @GiovaQuez: Casini: “Meloni che si scandalizzava per lo stato di emergenza durante una pandemia mondiale oggi lo dichiara per un problem… - Raffaelestabies : RT @GiovaQuez: Casini: “Meloni che si scandalizzava per lo stato di emergenza durante una pandemia mondiale oggi lo dichiara per un problem… - sim1garz8 : RT @GiovaQuez: Casini: “Meloni che si scandalizzava per lo stato di emergenza durante una pandemia mondiale oggi lo dichiara per un problem… - Marco03095828 : RT @meltingmax: Certo che tra uno 'stato di emergenza' per l'infezione da SARS-CoV-2, che era un evento nuovo e imprevisto, e lo 'stato di… -

Nuovo sbarco di migranti, 700 in arrivo a Catania AGI - E' previsto per le 13, ma l'orario potrebbe subire delle variazioni, l'arrivo nel porto di Catania dei circa 700 migranti che a bordo di un peschereccio sono stati salvati nei giorni scorsi in ... Mimmo Lucano, storia di un uomo ...consiste questo modello È un modello ancora proponibile Modello Riace perché per quello sbarco ... tutti i comuni vicini guardavano a Riace come a un esempio di comunità che rinasce, dove c'è di nuovo ... Dalle vite perse a Cutro abbiamo visto la realtà Scappa di nuovo, raggiunge la Turchia e si imbarca sulla Summer Love. Sono in quattro. Lui, la moglie e i due figli piccoli. Tutti morti. Di vite e diritti si occupava Torpekai, 42 anni, giornalista ... AGI - E' previsto per le 13, ma l'orario potrebbe subire delle variazioni, l'arrivo nel porto di Catania dei circa 700 migranti che a bordo di un peschereccio sono stati salvati nei giorni scorsi in ......consiste questo modello È un modello ancora proponibile Modello Riace perché per quello... tutti i comuni vicini guardavano a Riace come a un esempio di comunità che rinasce, dove c'è di...Scappa di, raggiunge la Turchia e si imbarca sulla Summer Love. Sono in quattro. Lui, la moglie e i due figli piccoli. Tutti morti. Di vite e diritti si occupava Torpekai, 42 anni, giornalista ... Nuovo sbarco di migranti, 700 in arrivo a Catania AGI - Agenzia Italia Migranti, Stato di emergenza su tutto il territorio nazionale: ecco cosa cambia Uno stato di emergenza che durerà 6 mesi. Il governo Meloni ha così deliberato il nuovo assetto per quanto riguarda la questione migranti, in tutto il ... Si riscrive la storia dei cavalli in America settentrionale. Presenti prima dello sbarco di Cortes A riportare i cavalli nelle Americhe ci aveva pensato il conquistatore spagnolo Hernán Cortés, quando nel 1519 era sbarcato nel Golfo del Messico ... ponendo le basi per quello che poi i nuovi ... Uno stato di emergenza che durerà 6 mesi. Il governo Meloni ha così deliberato il nuovo assetto per quanto riguarda la questione migranti, in tutto il ...A riportare i cavalli nelle Americhe ci aveva pensato il conquistatore spagnolo Hernán Cortés, quando nel 1519 era sbarcato nel Golfo del Messico ... ponendo le basi per quello che poi i nuovi ...