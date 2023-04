Nuovo naufragio al largo della Tunisia, 10 morti e 30 dispersi. Oim: "Mai così tante vittime dal 2017" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fra i corpi recuperati dalla Guardia costiera tunisina anche quelli di due bambini. Vitorino: "Serve un coordinamento, a guida statale, nelle operazioni di ricerca e soccorso e sostegno all'impegno delle ong" Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fra i corpi recuperati dalla Guardia costiera tunisina anche quelli di due bambini. Vitorino: "Serve un coordinamento, a guida statale, nelle operazioni di ricerca e soccorso e sostegno all'impegno delle ong"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un nuovo naufragio viene segnalato nelle acque del Mediterraneo centrale. Per il sito - Radio1Rai : ??#Migranti Nuovo naufragio nel Mediterraneo, almeno 35 morti. L’imbarcazione con a bordo 49 persone, fa sapere il s… - antorlandi : RT @MariaLu91149151: Arrivati circa 1.700 migranti in 48 ore a Lampedusa - dolo_luca : - markred17 : RT @ChiodiDonatella: Comunque per le anime belle della #sinistra se muori al largo della #Tunisia sei in po' meno morto dei morti del #nauf… -