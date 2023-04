Nuovo Motu proprio | il Papa cambia la norma penale e l’ordinamento giudiziario vaticano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Città del– Con unFrancesco riforma la giustizia vaticana. Il Pontefice, considerate le “esigenze emerse nel corso degli ultimi anni nel settore dell’amministrazione della giustizia” del, ha apportato alcune modifiche allativae deldello Stato della Città del. Le modifiche saranno operative giù da domani. “Ulteriori adeguamenti” si sono poi resi necessari per il “moltiplicarsi” di questioni che richiedono “una definizione sollecita e giusta in ambito processuale” e quindi con il “crescente carico di lavoro» per gli organi giudiziari”. Tra le novità, un più preciso inquadramento delle funzioni inquirenti e ...

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Città del Vaticano – Con un Motu Proprio Francesco riforma la giustizia vaticana. Il Pontefice, considerate le "esigenze emerse nel corso degli ultimi anni nel settore dell'amministrazione della giustizia" del Vaticano, ha apportato alcune modifiche alla Legge fondamentale e del Regolamento dello Stato della Città del Vaticano. Le modifiche saranno operative giù da domani. "Ulteriori adeguamenti" si sono poi resi necessari per il "moltiplicarsi" di questioni che richiedono "una definizione sollecita e giusta in ambito processuale" e quindi con il "crescente carico di lavoro» per gli organi giudiziari". Tra le novità, un più preciso inquadramento delle funzioni inquirenti e ...

Un nuovo Motu Proprio del Papa (giorno della deposizione davanti al Promotore di Giustizia del fratello di Emanuela Orlandi) e che entra in vigore subito permetterà un affiancamento con la nomina da ...Per far fronte al "moltiplicarsi" di questioni che richiedono "una definizione sollecita e giusta in ambito processuale" e quindi con il ...