Nuovo caso sulla Madonna di Trevignano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Di vero non c’è nemmeno il nome della protagonista. La santona Gisella Cardia, la donna che custodisce la sedicenteche lacrima sangue aRomano si chiama Maria Giuseppa Scarpulla e sulle spalle ha due procedimenti penali: uno per bancarotta fraudolenta e l’altro per controversia societaria. In realtà ci sarebbe anche l’accusa di abusivismo edilizio sull’altipiano di Campo delle Rose dove Gisella (o Maria Giuseppa) ha costruito un vero e proprio santuario popolato da fedeli che raggiungono il lago di Bracciano per assistere alle lacrime sante. La santona Gisella Cardia, la donna che custodisce la sedicenteche lacrima sangue a, si chiama Maria Giuseppa Scarpulla Ogni terza domenica le “lacrime” della statuetta attiravano centinaia di curiosi in adorazione. La santona Gisella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaNotiziaTweet : La santona sparita dai radar e le stimmate certificate dalla consulente del Senato. Nuovo caso sulla Madonna di Tre… - fcolarieti : La santona sparita dai radar e le stimmate certificate dalla consulente del Senato. Nuovo caso sulla Madonna di Tre… - wildfIowerluke : @sfioramihoran Continua a provare, ogni tanto da la disponibilità, in ogni caso venerdì puoi riprovare di nuovo - Grigiopel : RT @Labbufala: Roma - nuovo caso di abbandono #Calenda #Renzi #TerzoPolo - SilviaB21708604 : @Boboj29 Nel caso cercherebbero di far fare di nuovo il triplete alle merde cartonate -

State pensando di comporre unPC Desktop, oppure volete aggiornare il vostro set - up attuale per renderlo ancora più performante In talvi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte proposte da Yeppon in ...Invece, anche grazie a Luigi, tutto è tornato a essere', afferma Delogu sul numero di 'F' in ... non saresti contenta I giovani invece non fannoalla differenza anagrafica: quando Luigi mi ......le tracce dell'altra e viceversa ma quando finalmente i loro sguardi si sono incrociati di, ... Però ci incontravamo per". LA PROPOSTA DI MATRIMONIO Il loro non può certo definirsi un ...

Nuovo caso sulla Madonna di Trevignano | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Un gradevole gioco in pixel art è appena diventato disponibile gratuitamente su Steam, da adesso e per sempre: ecco di cosa si tratta.Il 12 aprile va in onda la seconda puntata di Rocco Schiavone 5, la fiction di Rai 2 con protagonista Marco Giallini: ecco tutte le anticipazioni.