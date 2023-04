Nuovi segnali dall’aggiornamento iOS 16.5 con la seconda beta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cresce l’attesa nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 16.5, se pensiamo al fatto che nel corso delle ultime ore abbia visto la luce anche la seconda beta del pacchetto software. Mettendo per un attimo da parte le indiscrezioni sulla data di uscita del pacchetto software nella sua versione definitiva (a tal proposito, potete sempre consultare quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa sotto questo punto di vista), bisogna capire in quale direzione stia andando lo sviluppo software di Apple dopo il bollettino trapelato per il pubblico oggi 12 aprile. Arrivano ulteriori segnali dall’aggiornamento iOS 16.5: cosa sappiamo sulla seconda beta del firmware Sostanzialmente, il weekend di Pasqua ci ha lasciato una coda particolarmente interessante, in quanto la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cresce l’attesa nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 16.5, se pensiamo al fatto che nel corso delle ultime ore abbia visto la luce anche ladel pacchetto software. Mettendo per un attimo da parte le indiscrezioni sulla data di uscita del pacchetto software nella sua versione definitiva (a tal proposito, potete sempre consultare quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa sotto questo punto di vista), bisogna capire in quale direzione stia andando lo sviluppo software di Apple dopo il bollettino trapelato per il pubblico oggi 12 aprile. Arrivano ulterioriiOS 16.5: cosa sappiamo sulladel firmware Sostanzialmente, il weekend di Pasqua ci ha lasciato una coda particolarmente interessante, in quanto la ...

