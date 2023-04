Nuova Zelanda, raggiunta la parità di genere nel governo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la prima volta nella storia, anche la Nuova Zelanda ha raggiunto la parità di genere nel suo gabinetto di governo. La svolta verso l’inclusività è iniziata nel 2020 quando, sotto il governo della ex Premier Jacinda Ardern, il popolo neozelandese aveva eletto il parlamento più eterogeneo e giovane di sempre, aumentando significativamente il numero di membri donne, M?ori e LBGTQ+ nel suo esecutivo. Il Partito Laburista, a capo della maggioranza dal 2017 ad oggi, ha sempre perseguito obiettivi di uguaglianza tra generi ed etnie all’interno dei suoi esecutivi, che da anni si susseguono con vaste percentuali di consenso. L’ex premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, indossa un indumento tradizionale (Instagram)“Adesso rappresentiamo più da vicino la ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la prima volta nella storia, anche laha raggiunto ladinel suo gabinetto di. La svolta verso l’inclusività è iniziata nel 2020 quando, sotto ildella ex Premier Jacinda Ardern, il popolo neozelandese aveva eletto il parlamento più eterogeneo e giovane di sempre, aumentando significativamente il numero di membri donne, M?ori e LBGTQ+ nel suo esecutivo. Il Partito Laburista, a capo della maggioranza dal 2017 ad oggi, ha sempre perseguito obiettivi di uguaglianza tra generi ed etnie all’interno dei suoi esecutivi, che da anni si susseguono con vaste percentuali di consenso. L’ex premier della, Jacinda Ardern, indossa un indumento tradizionale (Instagram)“Adesso rappresentiamo più da vicino la ...

